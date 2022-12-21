Промоутер Усика сделал заявление о бое с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, сообщил, что представители бойца находятся на завершающем этапе переговоров с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Да мы, собственно, почти договорились. У нас сейчас самый большой вопрос в том, где проводить поединок. Основная работа направлена именно на это – будет ли это Саудовская Аравия, Абу-Даби, Катар или Лондон. Можно принять решение на основе данных – арифметики, математики… Если бы не было конкретных предложений, почему бы мы тогда сосредотачивались на четырёх предложениях?» – приводит слова функционера издание ua.tribuna.com.

Ранее американский сопромоутер Фьюри, Боб Арум, рассказал о ходе переговоров между бойцами.

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