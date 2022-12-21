Арум: Усик и Фьюри согласились на бой

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), сообщил, что его подопечный дал согласие на организацию поединка с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Бойцы дали согласие на то, чтобы подраться друг с другом. С этим покончено. Другой вопрос: где состоится бой. Мы получили пару предложений от Ближнего Востока. Мы также могли бы организовать этот мегафайт на стадионе «Уэмбли». Мы решим это в ближайшие недели. Где бы ни состоялся бой, это будет огромное событие», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее британский экс-чемпион Амир Хан дал прогноз на потенциальный поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Новость по теме «Никто не дотронется до него». Амир Хан дал прогноз на бой Фьюри и Усика

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам: