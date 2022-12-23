Джейк Пол высказался о бое с Макгрегором
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Звёздный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Последний раз ты дрался за пояс четыре года назад. Проиграл три из последних четырёх боёв. Я бы нокаутировал тебя в квадрате круга со связанной за спиной рукой. Честно говоря, в клетке мне понадобились бы две руки. Но результат был бы тот же», — написал Пол у себя в социальных сетях.
В активе 34-летнего ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим соперником для Макгрегора.
В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:
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