Бетербиев и Усик улучшили положение в обновлённом рейтинге P4P от ESPN

ESPN обновил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. В топ-10 произошло два изменения. Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев поднялся на восьмую позицию. Ранее Артур был на девятой. А чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик в обновлённом рейтинге стал третьем (был четвёртым).
Лучшие боксёры вне зависимости от весовой категории по версии ESPN:
1. Теренс Кроуфорд (39 побед, 0 поражений).
2. Наоя Иноуэ (23-0).
3. Александр Усик (20-0).
4. Эррол Спенс (28-0).
5. Сауль Альварес (57 побед, два поражения, две ничьи).
6. Тайсон Фьюри (33 победы, одна ничья).
7. Дмитрий Бивол (21-0).
8. Артур Бетербиев (18-0).
9. Девин Хэйни (29-0)
10. Шакур Стивенсон (19-0).
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