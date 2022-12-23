Бетербиев и Усик улучшили положение в обновлённом рейтинге P4P от ESPN

ESPN обновил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. В топ-10 произошло два изменения. Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев поднялся на восьмую позицию. Ранее Артур был на девятой. А чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик в обновлённом рейтинге стал третьем (был четвёртым).



Лучшие боксёры вне зависимости от весовой категории по версии ESPN:



1. Теренс Кроуфорд (39 побед, 0 поражений).

2. Наоя Иноуэ (23-0).

3. Александр Усик (20-0).

4. Эррол Спенс (28-0).

5. Сауль Альварес (57 побед, два поражения, две ничьи).

6. Тайсон Фьюри (33 победы, одна ничья).

7. Дмитрий Бивол (21-0).

8. Артур Бетербиев (18-0).

9. Девин Хэйни (29-0)

10. Шакур Стивенсон (19-0).

Блиц-опрос Артура Бетербиева: