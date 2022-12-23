Экс-чемпион мира по боксу бросил вызов Нейту Диазу

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер в своих социальных сетях обратился к экс-бойцу смешанных единоборств Нейту Диазу.



«Я не считаю себя одним из элитных боксёров. Я один из величайших в истории. Когда я завершу профессиональную карьеру, то навсегда останусь в истории, и я хочу добиться большего. Продолжайте следить за мной. Нейт Диаз, если ты хочешь побоксировать, то я к твоим услугам. Давай сделаем это! Если он готов, то я тоже. Мы можем закатить отличное шоу», — сказал Бронер в подкасте Last Stand.



Нейт Диаз свой последний поединок провёл в сентябре этого года и одержал победу над Тони Фергюсоном. Это был последний бой Диаза по контракту с UFC, после чего он объявил об уходе из смешанных единоборств.

Новость по теме Нейт Диаз ответил Макгрегору на предложение принять участие в турнире по пощёчинам