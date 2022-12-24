Тайсон Фьюри опубликовал шуточное рождественское фото с бойцами, которых он побеждал

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) опубликовал в социальных сетях шуточную рождественскую фотографию, на которой он изображён в качестве отца семейства.
В качестве же детей выступили бойцы, которых он побеждал: Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт и Владимир Кличко. На фото также попали его соотечественники Энтони Джошуа и Дэвид Хэй, с которыми он ранее не смог организовать бои.
Фото: из личного архива Тайсона Фьюри
Напомним, в своём последнем бою в начале декабря Фьюри досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору, в третий раз защитив титул. Ожидается, что весной 2023 года Цыганский король бросит вызов обладателю титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцу Александру Усику.
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