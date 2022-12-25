Риддик Боу назвал топ-3 лучших супертяжеловесов 90-х
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, именитый американец Риддик Боу высказался о лучших бойцах дивизиона в 1990-е годы.
«Что ж… Я должен сказать, что [Эвандер] Холифилд номер один, Леннокс Льюис – второй, а затем Майк Тайсон. Почему так?
Холифилд… Неважно, что вы будете делать с ним – он никуда не денется. Я поставил Леннокса на второе место, потому что он самый большой из нас. И он доказал, что был выносливым. Он прошёл всю дистанцию с нами. Майк не был настолько выносливым как эти парни, но на своём пике он нокаутировал всех. Вот почему я поставил его на третье место», – сказал Боу в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Ранее Леннокс Льюис обратился к Фьюри в преддверии потенциального боя с Усиком.
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