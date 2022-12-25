Промоутер: Шишкин — идеальный соперник для Канело, если он хочет реванша с Биволом

Дмитрий Салита, промоутер претендента на титул IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг) россиянина Владимира Шишкина (14-0, 8 KO), считает, что именно его подопечный должен стать следующим соперником лидера дивизиона мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO).

«Если Канело хочет подраться с Биволом, то Владимир – идеальный парень для того, чтобы подготовиться к Биволу. Мы давно вызываем Канело на бой. Сейчас это кажется обоснованным.

Стиль Джона Райдера не похож на стиль Бивола. Я считаю, что у Шишкина большие шансы победить Канело, но я лишь хочу сказать, что стилистически он близок к Биволу», – приводит слова Салиты издание BoxingScene.

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