Крис Юбэнк: в 2023 году буду добиваться боя с Головкиным

Бывший претендент на титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 KO) в очередной раз заявил о желании сразиться со звёздным казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).

«Этот бой важен для меня, у Головкина есть пояса. Я жалею только об одном в карьере – о срыве нашего боя [в 2016 году], хоть я и не был виноват. Я был готов к бою, но всё получилось иначе. Мы будем добиваться встречи с ним после боя со Смитом», – сказал Юбэнк в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, в сентябре Головкин потерпел второе поражение в карьере, уступив раздельным решением мексиканцу Саулю Альваресу. Юбэнк в конце января сойдётся с экс-чемпионом и соотечественником Лиамом Смитом (32-3-1, 19 KO).