Дацик показал перелом, полученный в бою с Шульским. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав последствия поединка с Павлом Шульским, состоявшегося 16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Вячеслав сломал палец.



«Выбыл с боем, но ненадолго. Вернусь в 2023-м», — написал Дацик, прикрепив к сообщению несколько фотографий.

Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика

Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика

Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика

Поединок между Дациком и Шульским продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей. Ранее, 10 декабря, Дацик сражался с соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей. До того в сентябре Дацик встретился с Александром Емельяненко и одержал победу нокаутом на 12-й секунде.

Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика: