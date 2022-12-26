Дацик показал перелом, полученный в бою с Шульским. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав последствия поединка с Павлом Шульским, состоявшегося 16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Вячеслав сломал палец.
«Выбыл с боем, но ненадолго. Вернусь в 2023-м», — написал Дацик, прикрепив к сообщению несколько фотографий.
Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика
Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика
Фото: Из личного архива Вячеслава Дацика
Поединок между Дациком и Шульским продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей. Ранее, 10 декабря, Дацик сражался с соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей. До того в сентябре Дацик встретился с Александром Емельяненко и одержал победу нокаутом на 12-й секунде.
Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика:
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