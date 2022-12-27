«Это в жизни не главное». Фьюри рассказал, чем бы занимался, если бы не стал боксёром

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, чем бы он занимался, если бы не стал профессиональным боксёром.

«Я занимался перепродажей автомобилей с десяти лет. Могу сказать, я был бы счастлив. Я бы встретил свою жену, у нас были бы прекрасные дети. Я бы не стал чемпионом мира и не был бы таким богатым, но это в жизни не главное», — приводит слова Фьюри известный инсайдер Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем поединке Фьюри финишировал в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору, в третий раз защитив титул. Ожидается, что весной 2023 года Цыганский король проведёт бой с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцем Александром Усиком.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: