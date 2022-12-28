Кейн Веласкес назвал плюс и минус времени в тюремном заключении, которые совпадают

Бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе, американец Кейн Веласкес вспомнил о времени, проведённом в заключении. Напомним, его заключили под стражу в самом конце февраля 2022 года, предъявив обвинение в покушении на убийство. В ноябре он был освобождён под залог.



«Никогда нельзя терять веру. Не имеет значения, в каком положении мы находимся и где находимся. Мы всегда должны искать наилучший сценарий и просто знать, что наша жизнь — нечто гораздо большее, и всё будет складываться лучшим образом.



Со мной было всего несколько человек, с которыми я мог хоть как-то пообщаться. Плюс в этой ситуации заключается в том, что есть много времени побыть наедине с самим собой. А минус заключается тоже в этом.



Я чувствовал поддержку и просто хочу поблагодарить всех. Я искренне ценю это. Тёплые слова придавали мне сил. Всегда буду благодарен за это», — приводит слова Веласкеса Yahoo Finance.

Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов ММА: