Экс-чемпион UFC Веласкес выиграл бой на своём первом турнире после ареста

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес принял участие в первом турнире после ареста.



Веласкес выступил в командном матче в рамках турнира по профессиональному реслингу Lucha Libra AAA. Поединок продлился около 20 минут, команда Веласкеса одержала победу.



Напомним, в феврале Кейн Веласкес был арестован по обвинению в ряде преступлений, включая покушение на убийство. Бойца обвиняли в том, что он выстрелил в человека, который обвиняется в растлении четырёхлетнего сына Кейна.



9 ноября Веласкес был освобождён под залог размером в $ 1 млн. Для участия в турнире Кейн получил специальное разрешение на поездку, так как должен находиться под домашним арестом со специальным GPS-браслетом на ноге.

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