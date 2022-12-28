Хабиб — Мачаеву: наконец-то ты нашёл себя в этой жизни

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео, на котором его соотечественник, боец ММА Мурад Мачаев рассказывает, как консультирует несовершеннолетних бойцов по поводу весогонки.



«Очень часто мне поступают сообщения от молодых ребят в возрасте от 13 до 17 лет, которые занимаются спортом, с просьбой помочь скинуть от пяти до десяти кг. И я считаю, [что] это неправильно», — сказал на видео Мачаев.



«Наконец-то ты нашёл себя в этой жизни», — написал Хабиб.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. В активе Мачаева 22 победы при трёх поражениях.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки: