«Это полная лажа!» Хабиба снова обвиняют в трусости — он и вправду слишком боязлив?

Нет никаких сомнений, что знаменитый Хабиб Нурмагомедов сыграл огромную роль во всех успехах Ислама Махачева. Лучший друг Орла стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, пользуясь советами и безграничным опытом Нурмагомедова. Мало того, титульный шанс для Махачева тоже помогал выбить Хабиб: дагестанец настолько замучил Дану Уайта бесконечными звонками, что тот даже перестал брать трубку. Но цель была выполнена — Махачев вышел драться за пояс и уверенно переработал звёздного Чарльза Оливейру.

Хотя Ислам теперь сам является чемпионом в лёгком весе, он продолжает внимательно слушать советы влиятельного друга. А тот уже поделился планами по количеству защит, которые должен провести Махачев: «Думаю, он должен защитить титул как минимум пять раз, а может, шесть. Это был бы идеальный вариант. Шесть защит — шесть боёв и три года. Тогда, возможно, ему нужно будет уйти из спорта, так как никто не может держаться на вершине вечно.



Так Всевышний создал человека: сначала молодой, а потом старый, сначала сильный, потом слабый. Надо сделать шесть защит. Мой отец так говорил. В России лучшие легковесы за 15 лет. В последние несколько лет мы вышли на мировую арену. Сначала я победил, Ислам, Усман. Они будут защищать титулы, и у них серьёзная конкуренция. Мы продержимся в борьбе за пояса пять-шесть лет», — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Red Corner.

Но далеко не всем понравились такие планы. Например, Хабиба раскритиковал Брендан Шауб, бывший боец UFC: «Хабиб дал заднюю. Так ведь? Итак, если появится парень, который сможет бороться и противостоять борьбе Махачева и Хабиба, то вы просто закончите карьеру? Это глупо. Чемпионы так не делают. Он заявил типа: «Исламу следует провести столько защит, сколько он сможет, прежде чем его настигнет время». Ты не хочешь сказать «прежде чем его настигнет игра»? Погодите-ка, если появится кто-то, кто будет представлять угрозу, то он просто уйдёт на пенсию? Это полная лажа».



Действительно, прямо сейчас у Ислама практически нет полноценных конкурентов в своём весе: неудивительно, что пока россиянин решил подраться с доминирующим в полулёгком дивизионе Александром Волкановски. Да, в лёгком весе имеются Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер и остальные звёзды, но, кроме Бенеила Дариуша, вряд ли кто-то сможет навязать Махачеву хотя бы условно равный поединок. Дагестанец слишком хорош в борьбе, физически вынослив и хитёр — ведь даже великий Оливейра спасовал перед напором друга Хабиба.

Если Ислам проведёт в статусе чемпиона всего лишь два-три года, он может попросту не дождаться равных оппонентов. Именно это имеет в виду Шауб, когда критикует план Нурмагомедова. При этом американец намекает, что Махачев может уйти и раньше, если на горизонте появится слишком опасный претендент. Но почему же Хабиб не поступил так сам, не сбежал от кого-то? Ведь Орёл повесил перчатки на гвоздь не потому, что боялся вскоре потерять пояс. Он перебил всех топовых оппонентов и закончил карьеру лишь по просьбе матери.



Да и Махачеву сейчас уже 31 год. Он находится в расцвете сил, но через несколько лет спад у Ислама практически неизбежен. Это в тяжёлом или полутяжёлом дивизионах можно спокойно драться на высочайшем уровне до 40 лет, более лёгкие и маленькие парни стареют намного раньше. Нурмагомедов просто не хочет видеть, как его друг проигрывает из-за возраста. Дело вовсе не в знаменитой осторожности, в чём многие годы хейтеры обвиняют Хабиба. Наш знаменитый соотечественник просто заглядывает дальше, чем большинство экспертов и коллег. У Орла есть для этого как опыт, так и мудрость.