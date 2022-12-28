«Они все были шоуменами». Фьюри рассказал о бойцах, повлиявших на его образ

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал о бойцах, повлиявших на его поведение в боксёрском ринге и за его пределами.

«Я смотрел бокс всё своё детство, и бойцы, которые цепляли меня, были шоуменами. Крикливые, высокомерные, дерзкие… Такие парни, как «Принц» Насим Хамед, «Шугар» Рэй Леонард, Мухаммед Али. Они были откровенными и противоречивыми.

Я всегда понимал, что не хочу быть среднестатистическим приятным парнем. Я хочу быть таким, как эти ребята: откровенным, противоречивым и харизматичным. Они были тем, что привлекало меня с детства», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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