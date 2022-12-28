Туменов: Эблин – фаворит в бою с Токовым. Анатолию будет тяжело

Именитый российский боец смешанного стиля Альберт Туменов высказался о поединке за звание чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) между американцем Джонни Эблином и соотечественником Анатолием Токовым, который состоится 4 февраля в США на турнире Bellator 290.

Напомним, поединок Эблина и Токова был поставлен в кард после того, как действующий чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) Вадим Немков отказался от выступления.

«Джонни Эблина я знаю уже очень давно. Когда я впервые приехал в Америку, он только начинал свой путь. Это было четыре или пять лет назад. Тогда он был хорошим борцом, но не хорошим бойцом. Когда я последний раз был в Америке, полгода назад, он очень набрал. Сейчас это чрезвычайно крепкий пацан. Токову будет с ним тяжело.

Эблин борется, хорошо дышит и неплохо боксирует. Конечно, боксирует он не так сильно, как борется, но бой будет тяжёлый. Хотя Токов сам разносторонний — он может удивить, способен ударить. Джонни – серьёзный оппонент. Токову надо готовиться соответственно. Фаворит — Джонни Эблин, 60 на 40», – приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.