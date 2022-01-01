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Кокер — о турнире Bellator vs Rizin: рад, что мои парни выиграли, но конкуренция высокая

Кокер — о турнире Bellator vs Rizin: рад, что мои парни выиграли, но конкуренция высокая
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Босс промоушена Bellator Скотт Кокер подвёл итоги турнира с участием бойцов его лиги против коллег из Rizin. Во всех пяти поединках сильнее оказались представители Bellator.

«Я всегда говорил, что хочу выиграть со счётом 5:0, и я рад, что мои парни выиграли, но, по моему мнению, конкуренция была очень высокой.

В том последнем бою де Соузы, когда он дрался с Эй Джеем Макки, было пару раз, когда я думал, что он [Макки] может постучать. Последний бой был очень напряжённым.

Я рад, что Эй Джей сделал достаточно, чтобы победить. Но в боях ММА может случиться всё что угодно. Это была интересная ночь боёв», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

При этом Кокер не согласился, что разгромная победа его бойцов говорит о слабости Rizin.

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