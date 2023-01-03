Стерлинг ответил на заявление Веры о том, что его нокаутировали из-за тяжёлой весосгонки

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг ответил на недавнее высказывание эквадорца Марлона Веры, раскритиковавшего его за экстремальные весосгонки в попытке уложиться не в свой природный дивизион.

«То, как он сбрасывает вес, является для меня жульничеством. Я вешу около 70 кг как во время подготовки, так и вне тренировочного лагеря. Когда я сбрасываю до 61 кг, я понимаю, что сделал это натурально, но даже разница в 9–10 кг — это для меня много. Этот ублюдок весит 77–81 кг, когда ест чёрт знает что. Да, он может делать вес, но именно поэтому его однажды отправили в глухой нокаут — он сбросил слишком много», – приводит слова Веры издание MMA Fighting.

«Я буквально влетел лицом в колено Марлона Мораеса. Вера, Круз, Фрэнки, Мераб, Умар, Гарбрандт – весь дивизион мог сделать то же, что и я, и получить удар в лицо. Гарантирую вам, что вы бы уснули. Как вообще можно связывать весосгонку с таким нокаутом? Это была последовательность событий», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.