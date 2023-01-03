Сергей Павлович подвёл итоги 2022 года
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, подвёл итоги прошедшего года.
«Как оцениваю год? По 10-балльной шкале, когда будет на плече чемпионский пояс, тогда будет 10, а сейчас — 9 из 10. Гол прошёл, слава богу, без травм. Очень доволен. Думаю, все соперники были титулованные и именитые. Каждый бой был важным, каждая победа дорога. Ориентир ты ставишь не на соперника, а на то, чтобы сделать свою работу хорошо. Когда ты входишь в топ-10, то лёгких соперников нет. В ближайшие месяцы — упорный труд, ждём, кого дадут», — сказал Павлович в эфире программы «Все на Матч».
В своём последнем поединке Сергей Павлович нокаутировал Тая Туивасу. Всего у россиянина 17 побед при одном поражении.
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