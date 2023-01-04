Майк Перри: подписал контракт на бой с Джейком Полом, а он передумал

Боец смешанных единоборств Майк Перри рассказал, что популярный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, отказался от поединка с ним.

«Я подписал контракт на бой с Джейком Полом, а он передумал», — написал Перри в своих социальных сетях. Также он приложил фотографию подписанного контракта, в котором сказано, что бой с Полом должен был состояться 18 февраля.

Фото: https://twitter.com/PlatinumPerry

Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона.

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