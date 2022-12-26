Золотой телец российского спорта. Исмаилову заплатят 50 миллионов за бой с экс-охранником!

Буквально год назад Магомед Исмаилов был твёрдо настроен завершать карьеру. Поражение от Владимира Минеева получилось настолько тяжёлым, что Лысый хищник готовился вешать перчатки на гвоздь. Но передумал — и это оказалось лучшим решением в его спортивной жизни! 2022 год получился для Исмаилова просто превосходным: Мага победил везде, превратившись в самого медийного и высокооплачиваемого бойца России. И есть ощущение, что для Лысого хищника это только начало взлёта.

Напомним, за последний календарный год Исмаилов успел дебютировать в профессиональном боксе. Сначала Мага сенсационно победил опытного боксёра Оланреваджу Дуродолу, после чего разобрался в ринге с обидчиком Александра Шлеменко — Александром Иличем. А в конце года Лысый хищник устроил невероятный бой уже с самим Штормом, одолев бывшего чемпиона Bellator по итогам пяти раундов. Мы уже не говорим про рост популярности самого Магомеда, который стал суперзвездой.



Разумеется, Исмаилову удалось конвертировать свои спортивные и медийные успехи в финансовые результаты. Например, даже за скучноватый боксёрский бой с Иличем харизматичный боец заработал невероятные 30 миллионов рублей! Эпичная схватка со Шлеменко принесла Маге немного меньше, но порядок сумм остался прежним. Естественно, что теперь Лысый хищник попросту не согласен получать меньше — и ему готовы платить!

Промоушен Hardcore Boxing планирует устроить боксёрский поединок между Магомедом Исмаиловым и Тимуром Никулиным. Сравнительно недавно Никулин должен был подраться с Владимиром Минеевым, но тот бой сорвался. Тимур — достаточно популярный персонаж поп-ММА, пусть его спортивные навыки и не вызывают особого восхищения. Возможно, это не самый интересный соперник для Лысого хищника, однако Анатолий Сульянов умеет убеждать — он предложил Исмаилову грандиозные 50 миллионов рублей!

Такие деньги не всегда зарабатывают даже звёзды UFC. Неудивительно, что Исмаилов никогда и не рвался за границу — в России конкуренция ниже, а гонорары огромны. Для Магомеда не составит никакого труда выйти в ринг и легко расправиться с экс-охранником Никулиным. Другое дело, если Сульянов сдержит обещание и всё-таки выставит Исмаилова против Джейка Пола. Вот тогда у Лысого хищника не будет никаких шансов — американский блогер нокаутировал в ринге даже бывших чемпионов UFC. Но есть ощущение, что Исмаилову вся эта история попросту не нужна. Слишком сложные деньги.