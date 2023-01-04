Кори Андерсон высказался о драке президента UFC Уайта с женой, упомянув Джейка Пола

Американский боец Bellator Кори Андерсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о недавней драке президента UFC Даны Уайта с женой. Инцидент случился во время празднования Нового года в одном из ночных клубов в Мексике. Андерсон упомянул популярного блогера Джейка Пола, который находится в непростых отношениях с Уайтом.

«Интересно, сколько времени пройдёт, пока Джейк Пол не снимет видео о ситуации с Даной Уайтом, который дал пощёчину жене? Или он оставит его в покое?» — написал Андерсон.

Ранее на скандальный инцидент между Уайтом и его женой отреагировал бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными: