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Кори Андерсон высказался о драке президента UFC Уайта с женой, упомянув Джейка Пола

Кори Андерсон высказался о драке президента UFC Уайта с женой, упомянув Джейка Пола
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Американский боец Bellator Кори Андерсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о недавней драке президента UFC Даны Уайта с женой. Инцидент случился во время празднования Нового года в одном из ночных клубов в Мексике. Андерсон упомянул популярного блогера Джейка Пола, который находится в непростых отношениях с Уайтом.

«Интересно, сколько времени пройдёт, пока Джейк Пол не снимет видео о ситуации с Даной Уайтом, который дал пощёчину жене? Или он оставит его в покое?» — написал Андерсон.

Ранее на скандальный инцидент между Уайтом и его женой отреагировал бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:

«Мы были пьяны». Президент UFC слишком хорошо отметил Новый год — и надавал пощёчин жене! «Мы были пьяны». Президент UFC слишком хорошо отметил Новый год — и надавал пощёчин жене!
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