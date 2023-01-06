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Макгрегор отреагировал на то, что Джейк Пол подписал контракт с PFL

Макгрегор отреагировал на то, что Джейк Пол подписал контракт с PFL
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор прокомментировал решение популярного американского блогера Джейка Пола подписать контракт с промоушеном PFL.

«Тупица отдаст 50% будущего гонорара, если будет драться по правилам ММА? Вау. Какой же идиот. Совместное партнёрство? Где? Ну и дурак», — написал Макгрегор, впоследствии удалив сообщение.

Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона.

Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении:

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