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Кормье высказался о переходе Джейка Пола в ММА

Кормье высказался о переходе Джейка Пола в ММА
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о переходе боксёра и популярного блогера Джейка Пола в смешанные единоборства.

Ранее стало известно о том, что Джейк Пол подписал контракт с лигой PFL и будет выступать в новом дивизионе Super Fight.

«Собирается ли Джейк Пол на самом деле драться в PFL? И Джейк, и его брат Логан в старшей школе занимались борьбой и были на неплохом уровне. И хотя мне кажется, что Джейк делает очень много всего просто для того, чтобы привлечь внимание, думаю, он на самом деле намерен выйти в октагон», — приводит слова Кормье MMAFighting.

На счету Джейка Пола также шесть поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал шесть побед. В последнем бою Пол выиграл у Андерсона Силвы единогласным решением судей.

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