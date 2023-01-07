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Дядя Тайсона Фьюри объяснил, почему Усик лучше братьев Кличко

Дядя Тайсона Фьюри объяснил, почему Усик лучше братьев Кличко
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Питер Фьюри, дядя британского непобеждённого боксёра Тайсона Фьюри, объяснил, чем Александр Усик лучше братьев Владимира и Виталия Кличко.

«Кличко дрались так, как положено большим мужикам. Они были хорошими боксёрами в своё время, но Усик — более разносторонний. Он и бьёт, и уклоняется, он обладает всем набором навыков. То есть Александр не просто освоил что-то одно, он переключается, меняет скорость и стиль боя, умеет на ринге абсолютно всё», — приводит слова Питера Фьюри Sky Sports.

Тайсон Фьюри — чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC. Александр Усик обладает чемпионскими поясами по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может состояться в первой половине 2023 года.

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