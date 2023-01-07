Бетербиев: никогда не думаю о том, чтобы нокаутировать соперника

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) высказался о своём отношении к собственному рекорду.

«Я сказал, что нокауты это нечто большее, чем удача? Я считаю, что удача составляет здесь 99%, а оставшийся процент – моя подготовка к этой удаче.

Важно ли мне добиться нокаута? Я никогда не думаю о нокауте или чём-то подобном… Я думаю только о том, чтобы оставаться хорошим боксёром», – сказал боец в интервью YouTube-каналу BT Sport.

Напомним, 28 января в Лондоне (Великобритания) Бетербиев проведёт обязательную защиту против англичанина Энтони Ярда (23-2, 22 KO). Выступление станет для 37-летнего россиянина восьмым чемпионским боем в карьере.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: