«Он не хочет скучать по отцовству». Мендес подтвердил решение Хабиба уйти из ММА
Поделиться
Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес прокомментировал решение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из ММА.
«Он просто не хочет скучать по отцовству. Около трёх недель назад Хабиб разговаривал со мной, рассказывал об этом плане и сказал, что намерен поговорить с командой и сообщить им о принятом решении. На мой взгляд, он делает это по правильным причинами. Хабиб — семейный человек и хочет проводить больше времени с семьёй», — приводит слова Мендеса Yahoo Sports.
Хабиб Нурмагомедов завершил выступления в качестве бойца в октябре 2020 года, одержав победу над Джастином Гэтжи. После этого он тренировал бойцов UFC, Bellator и других промоушенов.
Комментарии
- 8 января 2023
-
11:40
-
11:28
-
10:55
-
10:43
-
10:38
-
10:11
-
09:43
-
09:33
-
07:56
-
04:56
-
04:18
-
00:56
-
00:39
-
00:27
-
00:10
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:56
-
23:33
-
22:55
-
22:04
-
21:50
-
21:05
-
20:51
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
18:35
-
18:00
-
17:40
-
16:55
-
16:03
-
14:57
-
14:22
-
13:43
-
12:36
Партнерский контент