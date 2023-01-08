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«Он не хочет скучать по отцовству». Мендес подтвердил решение Хабиба уйти из ММА

«Он не хочет скучать по отцовству». Мендес подтвердил решение Хабиба уйти из ММА
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Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес прокомментировал решение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из ММА.

«Он просто не хочет скучать по отцовству. Около трёх недель назад Хабиб разговаривал со мной, рассказывал об этом плане и сказал, что намерен поговорить с командой и сообщить им о принятом решении. На мой взгляд, он делает это по правильным причинами. Хабиб — семейный человек и хочет проводить больше времени с семьёй», — приводит слова Мендеса Yahoo Sports.

Хабиб Нурмагомедов завершил выступления в качестве бойца в октябре 2020 года, одержав победу над Джастином Гэтжи. После этого он тренировал бойцов UFC, Bellator и других промоушенов.

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