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Друг семьи Нурмагомедова назвал причину ухода Хабиба из ММА

Друг семьи Нурмагомедова назвал причину ухода Хабиба из ММА
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Рамазан Рабаданов, друг семьи экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, почему бывший боец принял решение полностью уйти из ММА.

«Я совсем не удивлён этому. Это естественный переход человека с одного уровня на другой. Он общался с разными бизнесменами.

Сравнив свой потенциал в этом с людьми, которые делают большие деньги и дела, он понял, что сможет выжить на новом для себя уровне.

Уровень бизнес-организации у него повысился. Теперь он полностью находится в бизнесе. Хабиб начнёт своё новое дело. Какое? Он сам обо всём расскажет», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес также подтвердил решение экс-подопечного об уходе из ММА.

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