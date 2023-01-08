Джейк Пол дал категоричный прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии
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Скандальный видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, поделился прогнозом на ожидаемый поединок между американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO) и Райаном Гарсией (23-0, 19 KO).
«Райан Гарсия нокаутирует Джервонту Дэвиса», – написал Пол в социальных сетях.
Райану Гарсии 24 года. В своём последнем бою в июле он нокаутировал в шестом раунде бывшего чемпиона мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) доминиканца Хавьера Фортуну (37-4-1, 26 KO).
Джервонте Дэвису 28 лет. На этих выходных он в лимите лёгкого дивизиона (до 61,2 кг) досрочно остановил в девятом раунде обладателя титула WBA во втором полулёгком весе доминиканца Эктора Луиса Гарсию (16-1, 10 KO).
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