«Почему так тихо?» Шевченко обратилась к своему дивизиону UFC из-за простоя
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко сообщила, что уже несколько месяцев находится в ожидании анонса своего следующего выступления.
«Я хотела подраться в декабре, но, насколько я понимаю, возникли проблемы с поиском соперницы. Я здесь, всегда тренируюсь, практически каждый день, и жду звонка. Я готова уже давно… с сентября.
Хочется выступать часто, но я понимаю, что у UFC есть проблемы с этим. Насколько я знаю, все хотят сразиться за титул, так что же происходит с вами, девочки? Почему так тихо?» – сказала Шевченко в интервью пресс-службе UFC.
В своём последнем бою на турнире UFC 275 в июне Шевченко победила раздельным судейским решением бразильянку Тайлу Сантос.
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