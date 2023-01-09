«На уважении пацан». Физиев рассказал, как он относится к Чимаеву

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался по поводу шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Конечно, он звезда. Он взлетел в UFC со своими вот этими движениями. Ну и сам он молодец, со всеми ведёт себя хорошо.



Например, со мной. Мы с ним и спарринговали один раунд: очень аккуратно, на уважении, легко. И поборолись чуть-чуть.



Вообще он такой, на уважении пацан. В борьбе он очень сильный. Физически прям очень сильный», — сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Ранее Физиев заявил, что в случае победы в потенциальном бою с американцем Джастином Гэтжи рассчитывает сразиться за чемпионский титул.

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