Артур Бетербиев обозначил вопрос, на который не станет отвечать
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал понять, что не станет отвечать на вопросы о личной жизни.
«В январе буду отвечать на все ваши вопросы. И самый частый вопрос – про семью и детей. Я много показываю вам и рассказываю о своей жизни, но свою семью я хотел бы оставить только себе. Пусть личное останется личным, а всё остальное я с удовольствием буду делить с вами», — написал Бетербиев.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
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