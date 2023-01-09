Артур Бетербиев обозначил вопрос, на который не станет отвечать

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал понять, что не станет отвечать на вопросы о личной жизни.

«В январе буду отвечать на все ваши вопросы. И самый частый вопрос – про семью и детей. Я много показываю вам и рассказываю о своей жизни, но свою семью я хотел бы оставить только себе. Пусть личное останется личным, а всё остальное я с удовольствием буду делить с вами», — написал Бетербиев.



Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Блиц-опрос Артура Бетербиева: