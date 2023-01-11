Василевский: у Яна уже нет таких амбиций, как у Умара Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о перспективах Умара Нурмагомедова и объяснил, почему тот мотивирован больше, чем бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.



«Конечно, видел его бои. А когда был в Дагестане, мы даже с ним общались. Умар имеет то, чего нет у Петра — команду с большим количеством чемпионов, где он варится постоянно. Пётр уже был чемпионом, думаю, у него нет таких чемпионских амбиций, как раньше. Плюс Умар помоложе Яна. Поэтому Нурмагомедов голоден до побед. Не голоден финансово, а именно голоден до побед. Ему хочется доказать, что он тоже всё может, мотивации ему хватит», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.