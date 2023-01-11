Промоутер Джошуа объяснил, почему он переедет в США для подготовки к следующему бою

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), объяснил, почему его боец проведёт подготовку к следующему выступлению, намеченному на середину весны, в Соединённых Штатах.

«Он будет тренироваться в Америке, подготовка начнётся на следующей неделе. Скоро вы обо всём узнаете. Эй Джей сам себе босс, и скоро он подтвердит нового тренера. Что же касается меня, то я доволен тренером. Меня устраивает любой, кто позволяет Энтони чувствовать себя хорошо.

Проблема Великобритании заключается в том, что он не может здесь даже дышать. Да, в Америке знают его, но это другой мир. Вы можете представить, чтобы Энтони Джошуа остановился в отеле, отправился на прогулку или посетил кафе в Англии? Это невозможно. Там же он может быть нормальным», – сказал Хирн в интервью DAZN.

Новость по теме Хргович — о поражениях Джошуа: он слишком много думает в ринге

Интересные факты про Энтони Джошуа: