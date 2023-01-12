«Утренняя тренировка». Пётр Ян показал фото из Таиланда

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографией с тренировочного сбора, который в настоящий момент проходит в Таиланде. Пётр его начал ещё в декабре прошлого года.
«Утренняя тренировка», — подписал фотографию Пётр.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Поединок был третьим по значимости событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу представителя США.
Рики Симон бросил вызов Петру Яну:
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