Тренер Махачева назвал сильнейшее качество Алекса Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, назвал сильнейшее качество австралийца Алекса Волкановски.
«Универсальность – вот его сильное качество. Он хорош везде, в том числе и на земле. Мы понимаем, что имеем преимущество здесь, однако его не так уж и просто повалить. Да, у него есть проблемы. Сможем ли мы финишировать его в борьбе? Я не знаю.
И он очень сильный. Когда он вышел в клетку к Исламу, то я увидел довольно большого парня. Он не был похож на малыша, стоящего рядом с великаном в лице Ислама», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.
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