Промоутер Головкина высказался о возможном бое с Крисом Юбэнком-мл.

Том Леффлёр, промоутер чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), высказался о его потенциальном поединке с известным британцем Крисом Юбэнком-младшим (32-2, 23 KO).
«Юбэнк яркий и популярный. Когда вы говорите о легендах, то должны сказать, что Головкин – это легенда в среднем весе. Юбэнка же я назвал восходящей звездой.
Никогда не знаете, что может случиться. Это интересный бой. У Юбэнка есть имя. Но всё будет зависеть от того, что планирует делать Геннадий», – приводит слова Леффлёра Sky Sports.
В ночь с 21 на 22 января в Манчестере (Великобритания) Юбэнк проведёт поединок с бывшим чемпионом мира и соотечественником Лиамом Смитом (32-3-1, 19 KO).
Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Геннадия Головкина:
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