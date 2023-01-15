«Восхищён этим парнем». Дана Уайт — про Умара Нурмагомедова
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу российского бойца Умара Нурмагомедова в поединке с Раони Барселосом на UFC Вегас 67.
«После боя он хотел поговорить со мной. Он уезжает домой на неделю, а потом вернётся сюда. Умар готов драться с каждым, кого мы предложим. Мне нравится его подход, восхищён этим парнем.
Он готов драться 4 марта, серьёзно? Тогда мы дадим ему бой. Мне нравится, когда парни часто дерутся. Проблема в том, что нужно найти ему подходящего соперника. В этом дивизионе многим бойцам уже назначен бой», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.
Напомним, для Умара Нурмагомедова эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.
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