«Восхищён этим парнем». Дана Уайт — про Умара Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу российского бойца Умара Нурмагомедова в поединке с Раони Барселосом на UFC Вегас 67.

«После боя он хотел поговорить со мной. Он уезжает домой на неделю, а потом вернётся сюда. Умар готов драться с каждым, кого мы предложим. Мне нравится его подход, восхищён этим парнем.



Он готов драться 4 марта, серьёзно? Тогда мы дадим ему бой. Мне нравится, когда парни часто дерутся. Проблема в том, что нужно найти ему подходящего соперника. В этом дивизионе многим бойцам уже назначен бой», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, для Умара Нурмагомедова эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

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