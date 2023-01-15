Василевский: Павлович на кураже, он может победить и Джонса, и Гана

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский оценил шансы Сергея Павловича стать чемпионом UFC в тяжёлом весе после ухода Фрэнсиса Нганну.
«Учитывая последние поединки Сергея, у него сейчас идёт белая полоса. Он кураж поймал, а на нём может победить и Джонса, и Гана. У него есть большая любительская история. Он очень бьющий, плюс такой шанс. Если его не сожрут эмоции в плане большой ответственности и чемпионского боя, а он выйдет как на два последних поединка, то может и выиграть. Думаю, он и выиграет!» — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ранее стало известно, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с промоушеном и освободил чемпионский пояс. За вакантный титул в марте сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.
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