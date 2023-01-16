«UFC потерпел поражение». Эдди Альварес — об уходе Нганну
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об уходе из промоушена Даны Уайта франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну.
«UFC потерпел поражение. Вместо того чтобы признать это, они продолжают разговоры о том, будто самый страшный ублюдок на свете боится драться в UFC. Хахаха, эти шутки пишутся сами собой», — написал Альварес.
Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в американском промоушене в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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