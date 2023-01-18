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Стерлинг рассказал, в чём Рахмонов превосходит Чимаева

Стерлинг рассказал, в чём Рахмонов превосходит Чимаева
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о казахстанском бойце смешанных единоборств Шавкате Рахмонове, сопоставив его со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. По мнению Стерлинга, ударная техника Рахмонова лучше, чем у Чимаева.

«Шавкат заслужил внимание. Он чертовски хорош, так же, как и Чимаев. О нём должны говорить так же, как и о Хамзате. При этом его ударка лучше, чем у Чимаева, а грэпплинг примерно на том же уровне. Это делает весовую категорию интересной, ведь там присутствуют эти два непобеждённых бойца», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Рахмонов встречался с Нилом Магни. Шавкат добыл победу с помощью сабмишена во втором раунде.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:

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