Стерлинг рассказал, в чём Рахмонов превосходит Чимаева

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о казахстанском бойце смешанных единоборств Шавкате Рахмонове, сопоставив его со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. По мнению Стерлинга, ударная техника Рахмонова лучше, чем у Чимаева.
«Шавкат заслужил внимание. Он чертовски хорош, так же, как и Чимаев. О нём должны говорить так же, как и о Хамзате. При этом его ударка лучше, чем у Чимаева, а грэпплинг примерно на том же уровне. Это делает весовую категорию интересной, ведь там присутствуют эти два непобеждённых бойца», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.
Напомним, в последнем поединке Рахмонов встречался с Нилом Магни. Шавкат добыл победу с помощью сабмишена во втором раунде.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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