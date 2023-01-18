44-летний Рикки Хаттон хочет провести реванш с Мейвезером

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, 44-летний британец Рикки Хаттон рассказал, что заинтересован в проведении поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.
«Флойд, кажется, счастлив драться с ютуберами. Если я проведу выставочный бой, то это должен быть поединок с Флойдом Мейвезером. Это также могут быть Мигель Котто, Хуан Мануэль Маркес. В общем, это должно быть такое противостояние, из которого я извлеку что-то полезное, а не просто пополню кошелёк. Ведь дело не только в деньгах. Это нечто особенное», — приводит слова Хаттона Mega Casino.
В 2007 году Хаттон проиграл Мейвезеру техническим нокаутом в десятом раунде.
Ранее Мейвезера критиковали за участие в выставочных боях. По мнению некоторых, Флойд в них участвует только потому, что испытывает трудности с финансами. Однако Флойд всякий раз говорил, что это не так и денег у него хватает.
Super Rizin. Флойд Мейвезер vs Микуру Асакура:
- 18 января 2023
-
16:56
-
16:36
-
16:18
-
15:42
-
15:30
-
15:14
-
14:49
-
13:58
-
13:46
-
13:26
-
12:40
-
12:22
-
11:11
-
10:59
-
10:45
-
10:25
-
10:22
-
10:14
-
10:10
-
10:03
-
09:47
-
09:24
-
09:16
-
08:24
-
00:55
-
00:00
- 17 января 2023
-
23:13
-
22:47
-
21:56
-
21:16
-
20:23
-
19:23
-
18:32
-
18:23
-
17:26