44-летний Рикки Хаттон хочет провести реванш с Мейвезером

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, 44-летний британец Рикки Хаттон рассказал, что заинтересован в проведении поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.



«Флойд, кажется, счастлив драться с ютуберами. Если я проведу выставочный бой, то это должен быть поединок с Флойдом Мейвезером. Это также могут быть Мигель Котто, Хуан Мануэль Маркес. В общем, это должно быть такое противостояние, из которого я извлеку что-то полезное, а не просто пополню кошелёк. Ведь дело не только в деньгах. Это нечто особенное», — приводит слова Хаттона Mega Casino.

В 2007 году Хаттон проиграл Мейвезеру техническим нокаутом в десятом раунде.



Ранее Мейвезера критиковали за участие в выставочных боях. По мнению некоторых, Флойд в них участвует только потому, что испытывает трудности с финансами. Однако Флойд всякий раз говорил, что это не так и денег у него хватает.

Super Rizin. Флойд Мейвезер vs Микуру Асакура: