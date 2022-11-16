Наследие — ничто, деньги — всё! Доллары для Мейвезера — религия, но святого там ничего нет

В ночь с 13 на 14 ноября в Дубае состоялся очередной боксёрский турнир, на котором не обошлось и без выставочных поединков. В одном из них Флойд Мейвезер-младший легко расправился с блогером Оладеджи Олатунджи, более известным как Deji. Бой получился откровенно скучным, поэтому на бывшего профессионала вновь обрушилась волна критики. Все фанаты его мастерства недоумевают, почему легендарный боксёр продолжает размениваться на выставочные поединки с проходными соперниками. Мейвезер-младший не стал отмалчиваться и своими высказываниями полностью оправдал своё прозвище – Деньги.

Флойд дал очень противоречивый комментарий, которым лишь окончательно спутал все карты: «Моя философия — никогда не прекращать получать деньги. Валюта превыше наследия. Но, поверьте мне, даже если больше никогда не проведу ни одного выставочного боя, я смогу прожить замечательную жизнь».

Флойд Мейвезер-младший Фото: Prince Williams/Getty Images

Мейвезер-младший очень любит красивый образ жизни. Он постоянно появляется на статусных мероприятиях, проводит крупные события сам. Своими стараниями на протяжении профессиональной карьеры боксёр заслужил, чтобы продолжать находиться в центре внимания. И некоторые активности действительно заслуживают уважения. Например, Флойд в апреле 2022 года принимал участие в специальном баскетбольном матче, направленном на поддержку людей с врождёнными заболеваниями. Также не раз появлялась информация о широких благотворительных жестах, которые характеризуют боксёра с положительной стороны.

Флойд Мейвезер-младший известен благотворительностью Фото: Greg Doherty/Getty Images

Всё написанное выше Флойд рискует перечеркнуть несколькими неосторожными фразами. С одной стороны, Мейвезер-младший честно заявил, что любит зарабатывать деньги и не собирается останавливаться на достигнутом. С другой — он небрежно поставил своё наследие ниже финансов. Персоны такого ранга должны отдавать себе отчёт, что за каждым действием и брошенным словом следят миллионы фанатов по всему миру. Тысячи мальчишек мечтают стать профессиональными боксёрами, наблюдая за легендарными поединками Флойда… Но всё это он может перечеркнуть неправильными установками.

Флойд зарабатывает на своих боях огромные деньги – это здорово! Но всё зависит от «фантика», в который спортсмен это всё упаковывает. Мейвезер-младший может пользоваться своим статусом, чтобы с помощью выставочных поединков привлекать к боксу интерес новой аудитории. Он способен вдохновить огромное количество детей по всему миру заниматься спортом.

Вместо этого Красавчик заявляет, что деньги для него намного ценнее, чем наследие. Но фанаты могут просто отвернуться от зазнавшегося бойца. И тогда рубить лёгкие деньги на поединках с проходными блогерами и ноунеймами станет намного сложнее.