«Чемпионат» запускает конкурс «Лучший раунд в истории бокса»
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«Чемпионат» запускает масштабный баттл на выбор лучшего раунда в истории бокса и предлагает любителям бокса принять в нём участие.
В телеграм-канале «Чемп.FIGHTS/Бокс и ММА» были отобраны 16 величайших раундов за всю профессиональную историю бокса. Каждый день на протяжении ближайших недель подписчикам будет предлагаться выбор из двух раундов.
Сегодня, 19 января, в баттле предлагают выбрать между десятым раундом боя Эвандера Холифилда с Риддиком Боу и четвёртым раундом из второго поединка Рафаэля Маркеса и Израэля Васкеса.
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