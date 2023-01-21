Лиам Смит: во многих аспектах я лучше, чем Юбэнк
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Бывший чемпион мира Лиам Смит (32-3-1, 19 KO) в преддверии боя с бывшим претендентом на титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) Крисом Юбэнком-младшим (32-2, 23 KO) выразил уверенность в своём преимуществе над оппонентом.
«Он, конечно, хороший спортсмен и боксёр. Но уверен, что во многих аспектах я лучше, чем Крис. Намерен одержать над ним победу и побить его. Посмотрим, как развернётся картина», – приводит слова Смита издание BoxingScene.
Поединок между Смитом и Юбэнком-младшим состоится 21 января в Манчестере (Великобритания) на арене «АО Арена Манчестер» в 21:00 мск. Бой пройдёт в средней весовой категории с 12 раундами. Промоутер шоу – Бенджамин Шалом. Британцы впервые встретятся на ринге.
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