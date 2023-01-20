«Ты не одинок». Крис Юбэнк почтит память умершего брата

Бывший претендент на титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 KO) 21 января сразится с бывшим чемпионом мира Лиамом Смитом. В преддверии поединка Юбэнк вспомнил трагическую смерть своего брата, Себастьяна, в результате несчастного случая в 2021 году.



«У Себастьяна было доброе сердце. Его энергия до сих пор ощущается: когда я тренируюсь или участвую в самом бое. Я вижу его. Выйду на ринг (против Лиама Смита. – Прим. «Чемпионата») с надписью на трусах «Себастьян». Даже когда находишься один на ринге, будешь знать, что ты не одинок», – приводит слова Юбэнка Sky Sport.

Ранее боксёр неоднократно изъявлял желание сразиться со звёздным казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).