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Уоррен: Бетербиев — монстр, но Ярд может нокаутировать любого соперника

Уоррен: Бетербиев — монстр, но Ярд может нокаутировать любого соперника
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом, который состоится 28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне.

«Противостояние с Бетербиевым — это бой, которого Энтони хотел уже давно, и поверьте мне, ему очень нравится эта работа. Бетербиеву только что исполнилось 38 лет, а время может быть неумолимым врагом.

Много говорят о его 18 победах подряд, но большинство его боёв прошли досрочно, и только однажды он вышел в 12-й раунд.

Если Энтони задаст тот темп, которого мы от него ждём, то это может стать решающим фактором. Я также уверен в том, что Энтони сможет добиться успеха в поединках с теми соперниками, которые есть в послужном списке Бетербиева.

Как всегда, доказательство будет в ударах, и Энтони нужно будет сделать всё правильно против проверенного чемпиона. Бетербиев — монстр, но Ярд может нокаутировать любого соперника», — приводит слова Уоррена boxingnews24.

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