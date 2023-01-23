Бетербиев выбьет из наглого британца глупые мысли. А потом придёт за Биволом. LIVE

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою столкнутся россиянин Артур Бетербиев (18-0) и британец Энтони Ярд (25-2). Наш соотечественник будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
В соглавном событии бой проведут Артём Далакян (21-0) и Дэвид Хименес (12-0). На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBA. Далакян проведёт шестую защиту пояса.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию боксёрского вечера и событий вокруг него.
Бетербиев не успел подраться, а на следующий бой уже выстроилась очередь!
Британский боксёр, обязательный претендент на титул чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBC Каллум Смит заявил о желании провести поединок с россиянином Артуром Бетербиевым, который является обладателем поясов WBC, IBF и WBO.
«Бетербиев — очевидный фаворит в бою с Энтони Ярдом. И если возраст его не настигает, то он — явный фаворит. Они оба нокаутёры, но если опираться на то, что мы уже видели, стоит отдать преимущество Бетербиеву. Надеюсь, мне удастся провести бой с победителем этого боя в конце лета, так как Бетербиев будет соблюдать Рамадан», — приводит слова Смита Boxxer.
Где смотреть боксёрский вечер с боем Бетербиев – Ярд
Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
Бетербиева вынудили драться с невероятным нокаутёром!
Вместе с Александром Фроловым разбираемся, чем так опасен для Артура Бетербиева его британский соперник.
Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Бетербиев – Ярд
Боксёрский вечер с главным боем Артур Бетербиев – Энтони Ярд состоится 28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало — в 23:00 по московскому времени.
«Ринг покажет». Бетербиев ответил на дерзкие выпады Ярда
Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев отреагировал на слова своего соперника Энтони Ярда.
«Каждый может говорить всё, что ему хочется. Но есть такая фраза, которую часто используют, — «ринг покажет». Зачем что-то говорить, если может просто выйти и показать свою работу? Если Ярду так нравится, если ему такие высказывания помогают морально подготовиться к бою, то пусть говорит. Мы тоже готовимся, пусть и без лишних слов. У нас свои методы», — приводит слова Бетербиева Федерация бокса России.
Полный кард боксёрского вечера с боем Бетербиев – Ярд
- Артур Бетербиев – Энтони Ярд (титульный бой по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе);
- Артём Далакян – Дэвид Хименес (титульный бой по версии WBA в наилегчайшем весе);
- Вилли Хатчинсон – TBA (полутяжёлый вес);
- Кароль Итаума – TBA (полутяжёлый вес);
- Джошуа Фрэнкхэм – Джо Харди (полусредний вес).
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