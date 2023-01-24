Менеджер Петра Яна дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Менеджер Саят Абдрахманов, который занимается развитием карьеры Петра Яна, высказался по поводу предстоящего поединка в лёгком дивизионе UFC между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски.
«Поединок может по-разному сложиться. Я не думаю, что Алекс ни разу не встанет. Уверен, что у него хотя бы раз точно получится встать. Я считаю, что в партере он обладает очень хорошими навыками, чтобы защищаться.
Я не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы забрать победу. Но мне кажется, это будет очень близкий поединок. Все-таки небольшое преимущество будет у Ислама — это его родная весовая категория. Будет близкий бой, но я думаю, что Ислам — фаворит», — сказал Абрахманов на YouTube-канале «Ушатайка».
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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